Inter | rinnovo Brozovic | fissato il summit decisivo La situazione

(Di venerdì 3 dicembre 2021) L’è a lavoro per ildie questa settimana potrebbe arrivare l’incontroÈ sempre più vicino ildi Marcelocon l’. Dopo i recenti contatti, la prossima settimana sarebbe in programma un ultimo eper la fumata bianca sulla firma per il prolungamento con l’come scrive il Giornale. L’incontro dovrebbe andare in scena tra giovedì e venerdì tra la dirigenza di Viale della Liberazione e l’entourage del nazionale croato.è pronta a firmare un accordo fino al 2025 a 6 milioni di euro a stagione più bonus. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.