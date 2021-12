Inter, quante assenze con la Roma: l’annuncio di Inzaghi (Di venerdì 3 dicembre 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Inzaghi ha parlato delle indisponibilità per la gara contro la Roma di domani pomeriggio. Diverse assenze Non solo la Roma, anche l’Inter deve fare i conti con le tante defezioni in vista della gara di domani allo stadio Olimpico. Ne ha parlato Simone Inzaghi, allenatore dei nerazzurri, Intervenuto in conferenza stampa. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 3 dicembre 2021)venuto in conferenza stampa,ha parlato delle indisponibilità per la gara contro ladi domani pomeriggio. DiverseNon solo la, anche l’deve fare i conti con le tante defezioni in vista della gara di domani allo stadio Olimpico. Ne ha parlato Simone, allenatore dei nerazzurri,venuto in conferenza stampa. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

riotta : Molto divertente All or nothing @amazon su Juventus 2020-2021 lo raccomando: Ronaldo 'Conta vincere se vinci sei mi… - Tractor220510 : @dell_inter @ToussaintMaheu Che ci è toccato leggere. Quante cagate. - Max_Alle : RT @pap1pap: io vorrei sapere quante volte skriniar e darmian hanno dovuto rifare quella del 'bare dove sei' prima di riuscirci senza rider… - Francesc_hell : @ErsyC @ASRomaFemminile se non la rimandano è uno scandalo. All'Inter manco hanno detto quante erano le positive. - biagini_andrea : @realvarriale @sscnapoli @Inter @acmilan Azz….quante ingiustizie in una partita sola… -