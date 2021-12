Inter, messaggio per Kjaer che si è rotto il crociato: “Ti aspettiamo a San Siro campione” (Di venerdì 3 dicembre 2021) messaggio davvero toccante quello postato dall‘Inter in un tweet in risposta a quello del Milan in cui si annuncia che Kjaer ha finito qui la stagione dopo essersi rotto il crociato: “Un campione non si riconosce solo da come gioca a calcio. Torna presto Simon, ti aspettiamo in campo a San Siro per tributarti l’applauso che meriti”, si legge sull’account nerazzurro, che mette da parte la rivalità cittadina per fare un in bocca al lupo al centrale difensivo rossonero. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021)davvero toccante quello postato dall‘in un tweet in risposta a quello del Milan in cui si annuncia cheha finito qui la stagione dopo essersiil: “Unnon si riconosce solo da come gioca a calcio. Torna presto Simon, tiin campo a Sanper tributarti l’applauso che meriti”, si legge sull’account nerazzurro, che mette da parte la rivalità cittadina per fare un in bocca al lupo al centrale difensivo rossonero. SportFace.

