Infortunio Arnautovic: out con la Fiorentina, da valutare per le prossime (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Bologna perde Marko Arnautovic per la prossima sfida di Serie A contro la Fiorentina. Ecco il comunicato del club: Il comunicato ufficiale del Bologna riguardo le condizioni di Marko Arnautovic. Mihajlovic perderà il suo attaccante per la sfida contro la Fiorentina. Il comunicato: COMUNICATO – «Gli esami cui è stato sottoposto Marko Arnautovic non hanno evidenziato lesioni. Il giocatore per qualche giorno svolgerà terapie e lavoro differenziato e sarà poi rivalutato all’inizio della settimana prossima». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Bologna perde Markoper la prossima sfida di Serie A contro la. Ecco il comunicato del club: Il comunicato ufficiale del Bologna riguardo le condizioni di Marko. Mihajlovic perderà il suo attaccante per la sfida contro la. Il comunicato: COMUNICATO – «Gli esami cui è stato sottoposto Markonon hanno evidenziato lesioni. Il giocatore per qualche giorno svolgerà terapie e lavoro differenziato e sarà poi rivalutato all’inizio della settimana prossima». L'articolo proviene da Calcio News 24.

