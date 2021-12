Infortunio Arnautovic, il comunicato stampa del Bologna (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sospiro di sollievo per Arnautovic, il comunicato stampa del Bologna scioglie gli ultimi dubbi Infortunio Arnautovic meno grave del previsto. Fanta-allenatori al Fantacalcio e tifosi possono tirare un sospiro di sollievo. Il centravanti serbo, uscito al 16? per un probabile problema muscolare, ha ricevuto il responso degli esami che ha svolto in mattinata che hanno escluso lesioni. A sciogliere qualsiasi dubbio ci ha pensato il Bologna con un comunicato diramato stamane: “Gli esami cui è stato sottoposto Marko Arnautovic non hanno evidenziato lesioni. Il giocatore per qualche giorno svolgerà terapie e lavoro differenziato e sarà poi rivalutato all’inizio della settimana prossima”. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sospiro di sollievo per, ildelscioglie gli ultimi dubbimeno grave del previsto. Fanta-allenatori al Fantacalcio e tifosi possono tirare un sospiro di sollievo. Il centravanti serbo, uscito al 16? per un probabile problema muscolare, ha ricevuto il responso degli esami che ha svolto in mattinata che hanno escluso lesioni. A sciogliere qualsiasi dubbio ci ha pensato ilcon undiramato stamane: “Gli esami cui è stato sottoposto Markonon hanno evidenziato lesioni. Il giocatore per qualche giorno svolgerà terapie e lavoro differenziato e sarà poi rivalutato all’inizio della settimana prossima”. Segui ZON.IT su Google News.

Advertising

Fantacalcio : Bologna, escluse lesioni per Arnautovic: i tempi di recupero - Fiorentinanews : L’infortunio di #Arnautovic costringe il #Bologna a tornare sul mercato. Occhi anche in casa #Fiorentina… - Etzi2891 : RT @delinquentweet: Ahi, dopo un quarto d'ora Arnautovic deve lasciare il campo per infortunio, l'austriaco esce dal campo tirandone giù pa… - violanews : Domenica il #Bologna dovrà fare a meno del bomber austriaco #Arnautovic. Tocca a #Barrow guidare l'attacco rossoblù - Fiorentinanews : Un'assenza pesante per il #Bologna contro la #Fiorentina. Mihajlovic: 'Con l'infortunio di #Arnautovic non abbiamo… -