Industria 4.0, digitalizzazione , bonus alberghi e imprese femminili : video e slide (Di venerdì 3 dicembre 2021) È importante per le aziende farsi trovare pronte a cogliere l'occasione che i fondi in arrivo grazie al Pnrr offriranno loro per crescere e guardare al futuro. I primi bandi veri sono operativi o lo diventeranno a breve. Li abbiamo presentati in questo webinar.

