Indagato anche il general counsel della Juventus, faro su cessione Cr7 (Di venerdì 3 dicembre 2021) C’è un nuovo Indagato nell’inchiesta della procura di Torino sui conti della Juventus. Si tratta di Cesare Gabasio, di professione avvocato, general counsel della società. La procura di Torino ha acceso un faro sulla cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United. Con le perquisizioni di ieri la Guardia di Finanza era stata incaricata di recuperare la documentazione “contabile ed extracontabile”. L’iniziativa è da collegare all’esistenza di una misteriosa “scrittura privata” sui rapporti della società con il calciatore: il documento potrebbe essere rilevante ai fini della correttezza del bilancio 2021. “Se quella carta salta fuori abbiam ... ci saltano alla gola su tutto sul ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) C’è un nuovonell’inchiestaprocura di Torino sui conti. Si tratta di Cesare Gabasio, di professione avvocato,società. La procura di Torino ha acceso unsulladi Cristiano Ronaldo al Mster United. Con le perquisizioni di ieri la Guardia di Finanza era stata incaricata di recuperare la documentazione “contabile ed extracontabile”. L’iniziativa è da collegare all’esistenza di una misteriosa “scrittura privata” sui rapportisocietà con il calciatore: il documento potrebbe essere rilevante ai finicorrettezza del bilancio 2021. “Se quella carta salta fuori abbiam ... ci saltano alla gola su tutto sul ...

Advertising

romeoagresti : Come riportato dal @CorriereTorino, dopo l’ultima perquisizione in casa #Juve, risulta indagato anche Cesare Gabasi… - romeoagresti : Come riportato dall’Ansa, accertamenti anche sui rapporti economici con #CR7. Il calciatore non risulta indagato. I… - Agenzia_Ansa : Ci sono accertamenti anche sui rapporti economici con Cristiano Ronaldo nell'inchiesta della procura di Torino e de… - Siciliano741 : RT @HuffPostItalia: Indagato anche il general counsel della Juventus, faro su cessione Cr7 - HuffPostItalia : Indagato anche il general counsel della Juventus, faro su cessione Cr7 -