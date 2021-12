Inchiesta sui conti della Juventus | indagato anche il general counsel Cesare Gabasio

Leggi su open.online

(Di venerdì 3 dicembre 2021) C’è un nuovonell’ambito dell’procura di Torino sui. Si tratta dell’avvocato, nominato a gennaio 2021and chief legal officersocietà. Al vaglio dei magistrati plusvalenze per 282 milioni di euro in tre anni (su un totale di circa 320 messe in contabilità), considerate in gran parte fittizie, e che avrebbero determinato un «miglioramento fraudolento degli indici di bilancio», come scrive la Procura. Nel mirino di chi indagaviolazioninormativa in materia di fatture. Nelle ultime ore i pm torinesi hanno eseguito nuove perquisizioni in casa bianconera. Le nuove ricognizioni ...