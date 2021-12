In Italia oltre 17 mila nuovi casi e 74 morti. Sei milioni di persone non hanno fatto la prima dose (Di venerdì 3 dicembre 2021) AGI - Sono 17.030 i nuovi casi Covid in Italia, a fronte dei 16.806 di ieri. Il tasso di positività sale da 2,5% a 2,9%, con tamponi. I decessi sono 74 (ieri 72), per un totale di 134.077 vittime dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Per quanto riguarda i ricoveri le terapie intensive sono 10 in più di giovedì con 60 ingressi del giorno e salgono a 708, mentre i ricoveri ordinari sono 87 in più di giovedì, in totale 5.385. Sono 6,3 milioni gli Italiani che non hanno ancora ricevuto una dose di vaccino, si evince dal report settimanale del commissario Figliuolo. In particolare tra gli over 80 sono 197.211 quelli ancora privi di vaccinazione; nella fascia di eta' 70-79 anni il numero sale a 414.852; nella fascia ... Leggi su agi (Di venerdì 3 dicembre 2021) AGI - Sono 17.030 iCovid in, a fronte dei 16.806 di ieri. Il tasso di positività sale da 2,5% a 2,9%, con tamponi. I decessi sono 74 (ieri 72), per un totale di 134.077 vittime dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Per quanto riguarda i ricoveri le terapie intensive sono 10 in più di giovedì con 60 ingressi del giorno e salgono a 708, mentre i ricoveri ordinari sono 87 in più di giovedì, in totale 5.385. Sono 6,3glini che nonancora ricevuto unadi vaccino, si evince dal report settimanale del commissario Figliuolo. In particolare tra gli over 80 sono 197.211 quelli ancora privi di vaccinazione; nella fascia di eta' 70-79 anni il numero sale a 414.852; nella fascia ...

