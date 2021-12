In Francia quasi 50 mila nuovi casi in un giorno. Il ministro della Salute accelera sulle vaccinazioni dei bambini più fragili

Leggi su open.online

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Non si arresta l’impennata deidi Coronavirus in. Secondo i dati diffusi dal ministeronelle ultime 24 ore sono stati registrati 49.858. A livello ospedaliero iricoveri sono stati 1.153. Sul fronte delle terapie intensive, a fronte di 81 ingressi giornalieri, i pazienti ricoverati in gravi condizioni sono attualmente 2.058, circa 500 in più rispetto ai 1.563 di sette giorni fa. Negli scorsi giorni il presidente del Consiglio scientifico, Jean-François Delfraissy, aveva dichiarato all’emittente BMFtv che «non è ancora stato raggiunto il picco dei ricoveri», sebbene lasi trovi già «nel pieno di una quinta ondata». Alla luce di ciò, il...