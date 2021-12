In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Dicembre | I giornaloni contro la petizione anti-B Corriere e Repubblica furiosi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 dicembre 2021) Quirinale 120mila firme-Caimano: iin difesa di B. Lanciare l’allarme per l’elezione di Silvio Berlusconi non si può. Non se ne deve proprio parlare. Guai anche a dire che sarebbe inopportuno visto lo standing processuale – oltreché politico – del personaggio. Ci vuole il silenzio. Tantomeno bisogna lanciare petizioni per evitare l’infausta elezione. A farsi portatori della singolare tesi non sono i giornali Di Giacomo Salvini Merlusconi Di Marco Travaglio Nel 2003 mi chiama Cesare Garboli e mi chiede un articolo per la sua raffinata rivista letteraria Paragone. Rispondo che sono onorato, ma non sono in grado. Insiste: “Solo lei può farmi a pezzi, col suo archivio, quel… (beeep, per carità di patria, ndr) di Francesco Merlo, che prima sule ora sulla mia L’intervista – ...