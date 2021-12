“In beneficenza…”: Italia, la (dolce) ‘beffa’ dell’Irlanda del Nord (Di sabato 4 dicembre 2021) La Federazione calcistica dell’Irlanda del Nord ha deciso di donare in beneficenza il cioccolato regalato dalla Svizzera dopo il pari con l’Italia. Il pareggio 0-0 rimediato dall’Italia a Belfast contro l’Irlanda del Nord è costato caro agli azzurri. L’undici di Mancini infatti, a causa di quello stop, si è visto superare in classifica all’ultima giornata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 4 dicembre 2021) La Federazione calcisticadelha deciso di donare in beneficenza il cioccolato regalato dalla Svizzera dopo il pari con l’. Il pareggio 0-0 rimediato dall’a Belfast contro l’Irlanda delè costato caro agli azzurri. L’undici di Mancini infatti, a causa di quello stop, si è visto superare in classifica all’ultima giornata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

TuttoMercatoWeb : L'Irlanda del Nord dona in beneficenza il cioccolato svizzero. Era arrivato dopo lo 0-0 con l'Italia - RomanatoM : @myrtamerlino E la colpa è di quelli come te che sanno tutto, decidono tutto, ma col culo degli altri. E se sbaglia… - zeepruk_italia : Zee e NuNew saranno ospiti ad un bellissimo evento di beneficenza ???? ??Praew Charity 2021 “Go Together”?? ?? 11 dicem… - FrontieraRieti : Nell'ambito dei festeggiamenti per santa Barbara, in programma per il 3 dicembre alle 21 il concerto di beneficenza… - CIX_italia : [INFO] I #CIX parteciperanno all'evento di beneficenza organizzato da REDANGEL WORLD CHEERING 2021, 'We all are on… -

Ultime Notizie dalla rete : beneficenza… Italia L'Irlanda del Nord dona in beneficenza il cioccolato svizzero. Era arrivato dopo lo 0-0 con l'Italia TUTTO mercato WEB