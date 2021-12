In Arabia, Vettel organizza l’evento di kart per donne (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sebastian Vettel è uno dei piloti di Formula Uno, che durante questa stagione si è più battuto per i diritti di uguaglianza e il rispetto reciproco. La penultima tappa del mondiale si corre in Arabia Saudita, e il pilota dell’Aston Martin ha voluto noleggiare una pista di kart per incontrare alcune donne pilote e parlare della situazione del Paese. Aston Martin: preso Eric Blandin, lascerà la Mercedes Vettel e l’evento di karting per le donne in Arabia: quali le sue parole? Sebastian Vettel ha sempre avuto a cuore la causa sociale, soprattutto se questa si batte per far valere i diritti umani. Molto spesso durante la stagione, il pilota tedesco si è schierato in supporto della comunità LGBTQ+ o dei problemi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sebastianè uno dei piloti di Formula Uno, che durante questa stagione si è più battuto per i diritti di uguaglianza e il rispetto reciproco. La penultima tappa del mondiale si corre inSaudita, e il pilota dell’Aston Martin ha voluto noleggiare una pista diper incontrare alcunepilote e parlare della situazione del Paese. Aston Martin: preso Eric Blandin, lascerà la Mercedesdiing per lein: quali le sue parole? Sebastianha sempre avuto a cuore la causa sociale, soprattutto se questa si batte per far valere i diritti umani. Molto spesso durante la stagione, il pilota tedesco si è schierato in supporto della comunità LGBTQ+ o dei problemi ...

