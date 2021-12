Iliad, 150 giga in 5G per tutti: info e costi dell’offerta (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nuova allettante offerta di Iliad. Infatti la rete MVNO ha proposto a tutti gli utenti un piano tariffario da 150 giga di internet in 5G: info e prezzi. Nuova offerta per la compagnia telefonica (via Screenshot)Torna prepotentemente sul mercato Iliad con la sua nuova offerta Flash 150 rivolta a tutti i clienti. Quindi potrà accedere al piano tariffario sia il cliente che ha già una sim dell’operatore francese, sia coloro che intendono attivare una nuova SIM o effettuare la portabilità del loro numero. L’offerta è ancora più allettante rispetto a quella della scorsa estate che proponeva solamente 120GB di Internet agli utenti. Iliad così decide di tornare sul mercato proponendo ai suoi clienti 150 GB di navigazione in internet, minuti illimitati ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nuova allettante offerta di. Infatti la rete MVNO ha proposto agli utenti un piano tariffario da 150di internet in 5G:e prezzi. Nuova offerta per la compagnia telefonica (via Screenshot)Torna prepotentemente sul mercatocon la sua nuova offerta Flash 150 rivolta ai clienti. Quindi potrà accedere al piano tariffario sia il cliente che ha già una sim dell’operatore francese, sia coloro che intendono attivare una nuova SIM o effettuare la portabilità del loro numero. L’offerta è ancora più allettante rispetto a quella della scorsa estate che proponeva solamente 120GB di Internet agli utenti.così decide di tornare sul mercato proponendo ai suoi clienti 150 GB di navigazione in internet, minuti illimitati ...

