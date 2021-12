Ileana della Corte | gioielli e vino protagonisti del calendario 2022 Presentazione al Parker’s | chi c’era

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Il meraviglioso panorama di Napoli ammirato dalla Terrazza del Grand Hotelche fa da sfondo al primo mese deldiè lo stesso che ha fatto da cornice ieri sera al suo party di. Carlaha accolto ieri gli amici all’ultimo piano dell’hotel di lusso nel cuore di Chiaia per presentare la 33° edizione delmaison di. Oltre alla location fotografata in alcuni scatti delaltro fil rouge è stato ilservito agli ospiticantina Villa Matilde, nella cui tenuta sono stati ...

Advertising

corrmezzogiorno : #Napoli Foto Party vista Napoli per il calendario Ileana Della Corte - corrmezzogiorno : #Napoli Gioielli e vino per il calendario Della Corte - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: Il calendario 2022 di Ileana Della Corte dedicato a “Gioielli & Vino” - PrimaCommunica2 : RT @paolopicone70: Il calendario 2022 di Ileana Della Corte dedicato a “Gioielli & Vino” - PrimaCommunica2 : Il calendario 2022 di Ileana Della Corte dedicato a “Gioielli & Vino” -

Ultime Notizie dalla rete : Ileana della

Corriere del Mezzogiorno

... come riportato sul sito ' Biccy ', ha voluto commentare il percorsogiovane influencer all'internocasa, affermando di essere convinto che possa fare molta strada in futuro. 'Care......svela cosa ne pensa di Soleil Sorge Alfonso Signorini ha voluto rispondere ad entrambe svelando cosa ne pensa di Soleil e del suo percorso all'internoCasa del Grande Fratello Vip : Care...Il meraviglioso panorama di Napoli ammirato dalla terrazza del Grand Hotel Parker’s, che fa da sfondo al primo mese del calendario di Ileana della Corte – Gioielli & Vino, per ...Al Parker’s la presentazione della trentatreesima edizione del datario che racconta la città e i suoi protagonisti ...