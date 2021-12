Il virologo Caruso | «Obbligo di vaccino? Non è la via giusta» E sull’Omicron ci sono segnali di speranza

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Arnaldo, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), a tutto campo sui vaccini e sulle varianti. Rendere la vaccinazione anti-Covid obbligatoria per tutti? «Non è la via». E poi ancora. La variante Omicron, dice in un’intervista all’Adnkronos Salute, «potrebbe anche segnare la fine della paura pandemica». Potrebbe essere, infatti, l’inizio della fase attesa dalla comunità scientifica di tutto il mondo: una relazione pacifica tra uomo e Coronavirus. Perché «se la nuova variante si confermasse davvero più trasmissibile, ma meno aggressiva, potrebbe essere l’adattamento di Sars-CoV-2 che aspettavamo». Lo scenario appare realistico a chi conosce «la storia di tutte le infezioni virali, specialmente di quelle respiratorie. Esplodono in modo eclatante, poi pian piano l’ospite reagisce, il virus si adegua e scatta una sorta di ...

Il Secolo d'Italia

