Il Trono di Spade, un attore della serie ricoverato per COVID (Di venerdì 3 dicembre 2021) L'attore del Trono di Spade Sam Coleman era stato ricoverato in ospedale a causa del COVID, ma ora sembra essere in via di guarigione. Tra gli esponenti del mondo dello spettacolo colpiti dal COVID c'è anche l'attore de Il Trono di Spade Sam Coleman, che nelle scorse settimane era anche stato ricoverato in ospedale a causa del virus. Lo aveva rivelato lo stesso interprete del giovane Hodor su Instagram un paio di settimane fa, condividendo i risultati del test fatto dopo il presentarsi dei vari sintomi collegati proprio al virus (alzarsi e abbassarsi della temperatura corporea, debolezza, perdita del senso del gusto, mal di testa, tosse ecc.): "Giornata intensa oggi... Sono risultato positivo al test ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 dicembre 2021) L'deldiSam Coleman era statoin ospedale a causa del, ma ora sembra essere in via di guarigione. Tra gli esponenti del mondo dello spettacolo colpiti dalc'è anche l'de IldiSam Coleman, che nelle scorse settimane era anche statoin ospedale a causa del virus. Lo aveva rivelato lo stesso interprete del giovane Hodor su Instagram un paio di settimane fa, condividendo i risultati del test fatto dopo il presentarsi dei vari sintomi collegati proprio al virus (alzarsi e abbassarsitemperatura corporea, debolezza, perdita del senso del gusto, mal di testa, tosse ecc.): "Giornata intensa oggi... Sono risultato positivo al test ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Trono di Spade, un attore della serie ricoverato per COVID - Lordskary : Sarò Superman e non lo so mannaggia. Ma ochi beli che rompe questa sera? Cosa vuoi fare il trono di spade? Nc'è nie… - LorenziAndrea2 : 7 regni, de ??IL TRONO DI SPADE... ma non è, sorry, Elena! Cos'è?? ??????????#leredita - rosatoeu : Il Trono di Spade, prequel cancellato da HBO nonostante sia costato 30 milioni di dollari produrne l'episodio pilot… - Keearee : Aggiornamento post vaccino: Sta iniziando a picchiare come un fabbro Però il fabbro è la Montagna del Trono di Spad… -