Il Trono di Spade, danno da 30 milioni di dollari: prequel cancellato. Il motivo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Trono di Spade, il prequel dell'amatissima serie tv è stato cancellato: persi ben 30 milioni di dollari per la produzione. Novità che riguardano l'amatissima serie tv (via social)Poco prima della fine dell'amatissima serie che ha raccolto un successo planetario, Il Trono di Spade, HBO aveva già pensato a diversi spin-off da mettere in scena per sfruttare al meglio il successo enorme della serie. L'intento era dunque quello di trarre nuovi spunti dai romanzi ispiratori di George R.R. Martin. Nel 2018 era infatti iniziata la produzione del prequel The Long Night, ma dopo il deludente episodio pilota, la nuova serie è stata cancellata con una certa tempestività. Una rinuncia a seguito della quale la rete statunitense ha perso ben 30 ...

