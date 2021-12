Il super yacht da 650 mila euro che puoi acquistare solo sul metaverso (Di venerdì 3 dicembre 2021) Comprare uno yacht per 650 mila dollari può essere considerato un vero e proprio affare. A maggior ragione se parliamo di uno dei più lussuosi in circolazione, dotato di una pista da ballo con DJ-set, due piste di atterraggio per elicotteri, una vasca idromassaggio e tutto il necessario per ospitare le migliori feste del momento. Peccato, però, che Metaflower – questo il nome della barca - non sia uno yacht vero e proprio ma un’immagine in NFT da utilizzare nel metaverso. All’interno del mondo virtuale di Sandbox – un videogioco che dà una ottima infarinatura su come potrebbe essere il metaverso in via di costruzione nel quartier generale di Meta – un giocatore ha acquistato questa barca di lusso dallo sviluppatore Republic Realm per 149 ether, equivalenti a 654 mila dollari circa. Il ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Comprare unoper 650dollari può essere considerato un vero e proprio affare. A maggior ragione se parliamo di uno dei più lussuosi in circolazione, dotato di una pista da ballo con DJ-set, due piste di atterraggio per elicotteri, una vasca idromassaggio e tutto il necessario per ospitare le migliori feste del momento. Peccato, però, che Metaflower – questo il nome della barca - non sia unovero e proprio ma un’immagine in NFT da utilizzare nel. All’interno del mondo virtuale di Sandbox – un videogioco che dà una ottima infarinatura su come potrebbe essere ilin via di costruzione nel quartier generale di Meta – un giocatore ha acquistato questa barca di lusso dallo sviluppatore Republic Realm per 149 ether, equivalenti a 654dollari circa. Il ...

