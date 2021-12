Il sito della Regione Lazio Salute tracciato da Google Analitycs e Facebook: perché accade? (Di venerdì 3 dicembre 2021) La domanda di primo acchito sorge spontanea: come è possibile che un sito istituzionale come quello della Regione Lazio Salute sia tracciato da Google Analitycs e Facebook. Domandarselo è lecito dopo una scoperta fatta di recente. Facebook (Adobe Stock)Lo ha segnalato, per onestà intellettuale, Eugenio Petullà, un po’ programmatore e Mozilla Tech Speaker, un po’ Developer, Open Source Evangelist, Maker and Retrogamer. Lo ha segnalato e postato su twitter. Con tanto di informativa sui cookie: “L’informativa non esiste – precisa il programmatore – ma va accettata ed è menzionata nella privacy policy”. Tant’è. Le immagini pubblicate da Petullà mostrano che nel codice HTML dell’area privata è presente il ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) La domanda di primo acchito sorge spontanea: come è possibile che unistituzionale come quellosiada. Domandarselo è lecito dopo una scoperta fatta di recente.(Adobe Stock)Lo ha segnalato, per onestà intellettuale, Eugenio Petullà, un po’ programmatore e Mozilla Tech Speaker, un po’ Developer, Open Source Evangelist, Maker and Retrogamer. Lo ha segnalato e postato su twitter. Con tanto di informativa sui cookie: “L’informativa non esiste – precisa il programmatore – ma va accettata ed è menzionata nella privacy policy”. Tant’è. Le immagini pubblicate da Petullà mostrano che nel codice HTML dell’area privata è presente il ...

Ultime Notizie dalla rete : sito della Juventus, indagato il general counsel Cesare Gabasio "Il decreto di perquisizione di ieri non modifica le ipotesi investigative del precedente provvedimento notificato venerdì scorso, ma specifica la presunta esistenza di documentazione della quale, al ...

Juventus, nuove perquisizioni riguardanti i rapporti con CR7. Indagato anche Gabasio, legale rappresentante della società ... la capacità del Gruppo di mantenere il presupposto della continuità aziendale nell'arco di Piano verrebbe meno". 2 Articoli rimanenti Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito 1/mese per 3 ...

Doping: è online il nuovo sito di Nado Italia La Repubblica Strage Bologna: dopo 4 udienze termina l'esame di Bellini (ANSA) - BOLOGNA, 03 DIC - Si è concluso, dopo quattro udienze, l'esame in aula di Paolo Bellini, accusato in concorso della strage del 2 agosto 1980 insieme ai tre Nar già condannati in via ...

Nessuna lesione per Arnautovic: terapie e differenziato, la prossima settimana nuova valutazione Il Bologna FC 1909, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso noto che gli esami a cui è ... e sarà poi valutato di nuovo all’inizio della prossima settimana.

