Il sì dell'Aifa alle dosi nella fascia 5 - 11 anni: Acquaroli esclude gli hub per i bimbi: 'Dai pediatri o in ospedale' (Di venerdì 3 dicembre 2021) ANCONA - Due settimane. Tanto è il tempo che avranno le Regioni per organizzare la campagna vaccinale anti - Covid per i più piccoli. La data per l'avvio delle somministrazioni alla fascia che va dai ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Aifa alle vaccinazione Covid per i bimbi tra i 5 e 11 anni. #ANSA - ladyonorato : Se questi non sono dei CRIMINALI, allora tutto è lecito. Ema approva il vaccino per i bambini. Atteso il via libera… - ZardoElisa : Le motivazioni dell'#Aifa a supporto della vaccinazione per la fascia di età 5-12 anni : 'comporta benefici quali l… - 6745476023f7473 : #giulemanidaibambini.... Siamo alla Follia.... Bastardi dell Aifa... Poi dell Ema e x ultimi quei Dementi al govern… - MichelaRoi : RT @Michele_Arnese: «Nei 3.100 bimbi che hanno ricevuto il vaccino non sono stati osservati, almeno nel follow up a breve termine ora dispo… -