Il ritorno di Saif al Islam tra i candidati alla presidenza della Libia | e dei Gheddafisti sulla scena politica

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Giovedì, la Corte d’appello di Sebha, nella regione meridionale, si è pronunciata sul ricorso presentato daAl-Gheddafi contro la decisione dell’Alta Commissione Elettorale Nazionale (HNEC) riammettendolocorsa per la. Il primo round delle elezioni presidenziali è ancora confermato per il 24 dicembre 2021. Dopo la letturasentenza da parte dei magistrati, nelle vicinanzecorte di Giustizia di Sabha, la folla è esplosa al grido “”. La sentenza è stata posticipata per giorni per via dell’assaltosede del tribunale e dell’assenza dei giudici che avevano denunciato intimidazioni da parte delle ...

Tripoli, 03 dic 09:09 - I sostenitori dial Islam Gheddafi, figlio del defunto rais libico Muammar, riammesso ieri alla corsa per le elezioni presidenziali...... ma anche alla Turchia, supportando unal potere di Gheddafi, sostenendo la candidatura del ...al - Islam, in quella che sarebbe stata 'una combinazione elettorale imbattibile', secondo le ...E neppure Said Al Islam, per quanto dipinto come il preferito da Mosca, soddisfa il Cremlino che lo reputa troppo legato a specifiche tribù. https://it.sputniknews.com/20211129/libia-ritorno-al-caos-1 ...Ciò, a detta dei ministri, minaccia la sicurezza e l’integrità delle elezioni e rischia di ritardare l’intero processo Nel frattempo, diversi attori continuano a mettere in dubbio la prosecuzione del ...