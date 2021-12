Il ritorno di Montante in aula | “Fiducia nella magistratura”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) (dall’inviata Elvira Terranova) – Arriva puntuale, poco dopo le 10.15 circondato dai suoi legali, gli avvocati Giuseppe Panepinto e Carlo Taormina. Questa volta senza valigetta al seguito, piena zeppa di documenti. Sembra spaesato, Antonello, l’ex potente leader degli industriali in Sicilia, sotto processo in appello per corruzione, dopo la condanna a 14 anni di carcere. Un’udienza rinviata di settimana in settimana, dai primi di settembre, per problemi di salute dell’imputato. “Sto meglio, ma ancora non benissimo…”, si limita a dire all’Adnkronos prima di entrare all’bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta. Poi, all’uscita dal bunker, alla domanda su cosa si aspetti dal processo, aggiunge: “Avrò pienafino alla fine…”, prima di tornare ad Asti dove ha ...

Ultime Notizie dalla rete : ritorno Montante

Questa volta senza valigetta al seguito, piena zeppa di documenti. Sembra spaesato, Antonello Montante, l'ex potente leader degli industriali in Sicilia, sotto processo in appello per corruzione, dopo ...A raccontare l'episodio sul giornalista Gianpiero Casagni è l'imprenditore Marco Venturi, ex assessore regionale alle Attività Produttive, chiamato oggi a deporre come teste nell'ambito del processo c ...