Il raro Cartier Crash battuto all' asta a 861mila euro | record italiano per un orologio

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Firenze, 3 dicembre 2021 - Un rarissimoWatch del 1991 diLondon, con marchio JC realizzato in platino , è stato aggiudicato all'a Firenze per 861.500. ...

La Nazione

Iconico nell'estetica del tutto unica per la peculiare e affascinate cassa di forma asimmetrica, che inevitabilmente ha contribuito a segnare la storia e la produzione diLondon, il Crash ......solo dodici nei tardi anni '60 e per soddisfare la crescente domanda dei clienti di, altri ... Il modello presentato da Pandolfini è addirittura più, un ordine speciale di Londra del 1991 e ...Firenze, 3 dicembre 2021 - Un rarissimo orologio Crash Watch del 1991 di Cartier London, con marchio JC realizzato in platino, è stato aggiudicato all'asta a Firenze per 861.500 euro. Un finale col bo ...Un rarissimo orologio Crash Watch del 1991 di Cartier London, realizzato in platino, è stato aggiudicato all’asta da Pandolfini per 861.500 euro, realizzando un doppio primato. Lo ha reso noto la stes ...