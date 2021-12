Il racconto della mamma di Valeria Marini: “Truffata e turbata dalle falsità sulla mia sessualità” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Gianna Orrù ha raccontato la truffa subita da parte di un uomo. Alla donna sono stati sottratti 335mila euro. Il truffatore sarà processato solo nel 2023. La madre di Valeria Marini, l’ottantunenne Gianna Orrù, è stata vittima di una truffa da parte di un uomo, che nel 2018 le ha sottratto 335mila euro. La persona L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 3 dicembre 2021) Gianna Orrù ha raccontato la truffa subita da parte di un uomo. Alla donna sono stati sottratti 335mila euro. Il truffatore sarà processato solo nel 2023. La madre di, l’ottantunenne Gianna Orrù, è stata vittima di una truffa da parte di un uomo, che nel 2018 le ha sottratto 335mila euro. La persona L'articolo NewNotizie.it.

FILI, a Bologna la sesta edizione del Festival dell'Informazione Libera e dell'Impegno In particolare, il centro della sesta edizione di F. I. L. I. saranno il racconto delle mafie e il monitoraggio civico, che verranno approfonditi grazie a tre video inchieste presentate in anteprima ...

Pomarico tra le location della nuova edizione del 'Mudu' "Affidiamo a video di qualità il racconto di fatti che sono frutto del nostro lavoro quotidiano di ... grazie ad una riqualificazione massiccia del centro storico e alla valorizzazione del bosco della ...

"Racconto draghi e folletti della Romagna" Il Resto del Carlino Ludovica Martino: «Io, tra La Svolta, SKAM e la voglia di raccontare storie» Soprattutto gli uomini. Questo film ha una sottotrama, affronta anche il tema della violenza in una coppia. Una violenza emotiva e psicologica oltre che fisica. Mi viene in mente Maid su Netflix che ...

Spettacoli, Sara Tommasi a Mow: "Ecco il mio singolo di Natale" "Ho voluto farlo proprio per sensibilizzare le persone al Natale e alle sue tradizioni" racconta a MOW (mowmag.com) l'ex showgirl ed ex naufraga del noto reality televisivo, Sara ...

