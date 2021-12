Il primo tormentone natalizio annuale è già arrivato L' hai sentito?

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Si intitola Natale per te, la canzone di Radio Deejay 2021, pubblicata il 1°dicembre insieme al videoclip “spoilerato” dal direttore Linus qualche settimana fa. In una foto pubblicata sui social, infatti Linus indossava un maglione a temacon la scritta «the last one was better», che in italiano significa «era meglio l’ultima». Naturalmente il riferimento è alla canzone, quella di Natale di Radio Deejay, per l’appunto. La frase, scherzosamente denigratoria, fa ormai parte del ritualedella Radio, che ogni anno propone una canzone a tema. La canzone di Natale di Radio Deejay 2021 si intitola quindi Natale Per Te: è stata composta da Dardust e scritta da Margherita Vicario. A cantarla, come sempre, sono tutti gli speaker dell'emittente, a cui si aggiungono l'autrice ed Elodie, ospiti speciali e uniche cantanti professioniste ...