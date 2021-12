Il portale assistenza di Ippocrateorg ha chiuso: i medici sospesi non possono esercitare nemmeno telemedicina (Di venerdì 3 dicembre 2021) La piattaforma Ippocrateorg è stata spesso utilizzata, in questi ultimi mesi, da diversi utenti che hanno preferito sottoporsi a cure domiciliari contro il coronavirus. Tuttavia, i medici che hanno interagito su questa piattaforma, e che si definiscono un gruppo «principalmente di ricerca, di prevenzione e di medicina personalizzata, e che fornisce un supporto organizzativo ad una rete di medici qualificati che prestano consulenze a titolo gratuito alle persone che hanno necessità», hanno annunciato la chiusura del portale. LEGGI ANCHE > Quelli che vogliono insegnare ai medici le fondamenta del proprio lavoro Ippocrateorg, la chiusura del portale e le motivazioni Mauro Rango, gestore del portale, ha spiegato le motivazioni che hanno ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 3 dicembre 2021) La piattaformaè stata spesso utilizzata, in questi ultimi mesi, da diversi utenti che hanno preferito sottoporsi a cure domiciliari contro il coronavirus. Tuttavia, iche hanno interagito su questa piattaforma, e che si definiscono un gruppo «principalmente di ricerca, di prevenzione e dina personalizzata, e che fornisce un supporto organizzativo ad una rete diqualificati che prestano consulenze a titolo gratuito alle persone che hanno necessità», hanno annunciato la chiusura del. LEGGI ANCHE > Quelli che vogliono insegnare aile fondamenta del proprio lavoro, la chiusura dele le motivazioni Mauro Rango, gestore del, ha spiegato le motivazioni che hanno ...

