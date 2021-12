Il parametro che farà scattare l'obbligo vaccinale in Italia: la proiezione, la data del "siero per legge" (Di venerdì 3 dicembre 2021) L'ultimo atto di Angela Merkel da cancelliera della Germania sarà quello di rendere obbligatorio il vaccino. I tedeschi non vedono altra soluzione, dato che hanno un tasso di immunizzati di almeno 10 punti percentuale più basso rispetto a quello dell'Italia e contano una situazione di contagi e decessi giornalieri a dir poco allarmante. La svolta della Germania, annunciata per il prossimo febbraio, avrà ovviamente un effetto domino su tutta l'Unione europea e in particolare sui Paesi più travolti dalla quarta ondata. Mario Draghi in realtà era stato tra i primi già mesi fa a parlare di obbligo vaccinale, ma il premier lo considera “l'arma finale”: “Ne scorge i problemi di natura tecnica e politica - scrive Repubblica - la decisione dell'obbligo dovrebbe passare, inevitabilmente, da una ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) L'ultimo atto di Angela Merkel da cancelliera della Germania sarà quello di rendere obbligatorio il vaccino. I tedeschi non vedono altra soluzione, dato che hanno un tasso di immunizzati di almeno 10 punti percentuale più basso rispetto a quello dell'e contano una situazione di contagi e decessi giornalieri a dir poco allarmante. La svolta della Germania, annunciata per il prossimo febbraio, avrà ovviamente un effetto domino su tutta l'Unione europea e in particolare sui Paesi più travolti dalla quarta on. Mario Draghi in realtà era stato tra i primi già mesi fa a parlare di, ma il premier lo considera “l'arma finale”: “Ne scorge i problemi di natura tecnica e politica - scrive Repubblica - la decisione dell'dovrebbe passare, inevitabilmente, da una ...

