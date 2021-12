Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni | Girolamo e Petra Hanno Truffato Giuseppe!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 3 dicembre 2021)Il: Giuseppe raggiungein Germania, ma proprio lì emerge che l’uomo è statoda lei e dae che non esiste alcun figlio… Al, al centrotrame al momento c’è anche la vicenda di Giuseppe. Quest’ultimo ha avuto un figlio in Germania all’insaputa di tutti, ma Agnese con il passare del tempo ha scoperto tutta la verità. Ora, però, potrebbe presto emergere qualcosa di inaspettato e che ha a che fare proprio con. Ecco che cosa sta per succedere.Il: la truffa di ...