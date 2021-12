Il Paradiso delle Signore 6, spoiler 6 dicembre: Irene giù di morale a causa di Stefania (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lunedì 6 dicembre avrà inizio una nuova settimana di programmazione per Il Paradiso delle Signore 6. Le anticipazioni inerenti al primo appuntamento settimanale della soap, rivelano che Irene Cipriani apprenderà che Stefania Colombo ha deciso di andare a vivere con la sua famiglia, ossia con suo padre Ezio, Veronica e la sorellastra Gemma. Facciamo insieme il punto della situazione. Il Paradiso delle Signore 6, Irene non ci sta al trasferimento di Stefania a casa Colombo Nella messa in onda di lunedì 6 dicembre 2021, de Il Paradiso delle Signore 6, Irene sarà giù di morale, in quanto dispiaciuta del ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lunedì 6avrà inizio una nuova settimana di programmazione per Il6. Le anticipazioni inerenti al primo appuntamento settimanale della soap, rivelano cheCipriani apprenderà cheColombo ha deciso di andare a vivere con la sua famiglia, ossia con suo padre Ezio, Veronica e la sorellastra Gemma. Facciamo insieme il punto della situazione. Il6,non ci sta al trasferimento dia casa Colombo Nella messa in onda di lunedì 62021, de Il6,sarà giù di, in quanto dispiaciuta del ...

Advertising

disruptorcdr : RT @LellaMore64: Ussuri Bay, Siberia, era usata come discarica per le bottiglie di vetro… La forza delle onde dell’Oceano Pacifico l’ha mod… - MayAmidala : 'Da questo momento lei è la stilista ufficiale del Paradiso delle Signore.' Anche perché non mi pare che abbia cerc… - redazionetvsoap : Presto lo vedremo più spesso e... #ilparadisodellesignore #anticipazioni #pds6 #pdsdaily - Charlot01743812 : RT @LellaMore64: Ussuri Bay, Siberia, era usata come discarica per le bottiglie di vetro… La forza delle onde dell’Oceano Pacifico l’ha mod… - seleniomax : @VesuvioLive @rosi0878 Abbiate pietà Sono anni che sono costretto a piadine e oggetti commestibili che spacciano… -