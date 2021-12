Il Papa ai cattolici: “No al moralismo che giudica, sì alla misericordia che abbraccia” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nicosia – “C’è bisogno di cristiani illuminati ma soprattutto luminosi, che tocchino con tenerezza le cecità dei fratelli; che con gesti e parole di consolazione accendano luci di speranza nel buio”. A dirlo è Papa Francesco nel corso dell’omelia durante la Santa Messa celebrata nello stadio di Nicosia, a Cipro, per la comunità cattolica dell’isola. Davanti a diecimila fedeli, il Pontefice sottolinea quanto sia importante oggi essere “cristiani che seminino germogli di Vangelo nei campi aridi della quotidianità, che portino carezze nelle solitudini della sofferenza e della povertà”. Francesco invita a rinnovare la fraternità: “Cari fratelli e sorelle, dinanzi a ogni oscurità personale e alle sfide che abbiamo davanti nella Chiesa e nella società, siamo chiamati a rinnovare la fraternità. Se restiamo divisi tra di noi, se ciascuno pensa solo a sé o al suo gruppo, se non ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nicosia – “C’è bisogno di cristiani illuminati ma soprattutto luminosi, che tocchino con tenerezza le cecità dei fratelli; che con gesti e parole di consolazione accendano luci di speranza nel buio”. A dirlo èFrancesco nel corso dell’omelia durante la Santa Messa celebrata nello stadio di Nicosia, a Cipro, per la comunità cattolica dell’isola. Davanti a diecimila fedeli, il Pontefice sottolinea quanto sia importante oggi essere “cristiani che seminino germogli di Vangelo nei campi aridi della quotidianità, che portino carezze nelle solitudini della sofferenza e della povertà”. Francesco invita a rinnovare la fraternità: “Cari fratelli e sorelle, dinanzi a ogni oscurità personale e alle sfide che abbiamo davanti nella Chiesa e nella società, siamo chiamati a rinnovare la fraternità. Se restiamo divisi tra di noi, se ciascuno pensa solo a sé o al suo gruppo, se non ...

Advertising

Gen58148958 : @Pontifex_it Ma lo fanno soltanto i cattolici quelli che pagano imu, ici, gas, luce, tasse, reddito di cittadinanza… - infoitinterno : Papa a Cipro: “Cattolici e ortodossi in cammino verso la piena unità” - interrisnews : Leggi l'#OMELIA integrale del #Papa allo #stadio di #Nicosia ai #cattolici ciprioti?? - VaniaDeLuca : 'Rinnovare la fraternità', l'invito del papa ai cattolici di Cipro. Nel buio si cammina insieme, non da soli - gaelle14juillet : RT @voceevangelica: Esistono da 150 anni. Sono i cristiano-cattolici che, non riconoscendo il dogma dell’infallibilità del papa, si staccar… -