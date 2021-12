Il no vax con il braccio di silicone per evitare il vaccino è un operatore sanitario sospeso (Di venerdì 3 dicembre 2021) L'uomo denunciato a Biella per essersi presentato a fare il vaccino con un braccio di silicone sarebbe un operatore sanitario sospeso proprio perché non vaccinato. Una circostanza che rende ancora più grave e paradossale quanto avvenuto all'hub... Leggi su europa.today (Di venerdì 3 dicembre 2021) L'uomo denunciato a Biella per essersi presentato a fare ilcon undisarebbe unproprio perché non vaccinato. Una circostanza che rende ancora più grave e paradossale quanto avvenuto all'hub...

