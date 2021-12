Il Natale di QC Terme sognando New York (Di venerdì 3 dicembre 2021) È tornata la grande festa natalizia di QC Terme ispirata alle luci e alla magica atmosfera della Grande Mela. L'allestimento è stato realizzato da Alessandra Grillo, che ci ha consigliato come decorare la casa della feste, trasmettendo benessere Leggi su vanityfair (Di venerdì 3 dicembre 2021) È tornata la grande festa natalizia di QCispirata alle luci e alla magica atmosfera della Grande Mela. L'allestimento è stato realizzato da Alessandra Grillo, che ci ha consigliato come decorare la casa della feste, trasmettendo benessere

Advertising

fisco24_info : Qc Terme celebra il Natale a Milano, in attesa di New York: Qc Terme, nella tradizionale cornice della spa di milan… - AmoBergamo : #Bergamo QC Terme a Natale sogna New York - rockett70 : RT @mafaldina88: Si quello dietro è Babbo Natale ???? e si quello è uno spritz ??…. #newproject ?? @ Aquardens - Terme Verona - _Sport_Calcio_ : RT @mafaldina88: Si quello dietro è Babbo Natale ???? e si quello è uno spritz ??…. #newproject ?? @ Aquardens - Terme Verona - Domenico1oo777 : RT @mafaldina88: Si quello dietro è Babbo Natale ???? e si quello è uno spritz ??…. #newproject ?? @ Aquardens - Terme Verona -