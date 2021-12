Il Monza pensa al colpo dalla Serie A: avviati i contatti! (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Monza pensa ad un colpo in difesa, si tratta di Edoardo Goldaniga. Il giocatore italiano, classe 1993, è attualmente un calciatore del Sassuolo ma a giugno scadrà il suo contratto. Per questo motivo i brianzoli hanno deciso di intraprendere dei contatti con lui. A riportare la notizia è anche Nicolò Schira attraverso un tweet: Edoardo #Goldaniga in scadenza col #Sassuolo a giugno: ci pensa il #Monza. avviati i contatti. #calciomercato— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 3, 2021 Il difensore, il quale ha vestito anche la maglia del Genoa e del Palermo, sarebbe un colpo molto cercato dai Bagai. Proprio quest’ultimi vorrebbero con lui cercare la promozione in Serie A grazie alla sua esperienza. TI PUO’ INTERESSARE ANCHE: Infortunio ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ilad unin difesa, si tratta di Edoardo Goldaniga. Il giocatore italiano, classe 1993, è attualmente un calciatore del Sassuolo ma a giugno scadrà il suo contratto. Per questo motivo i brianzoli hanno deciso di intraprendere dei contatti con lui. A riportare la notizia è anche Nicolò Schira attraverso un tweet: Edoardo #Goldaniga in scadenza col #Sassuolo a giugno: ciil #i contatti. #calciomercato— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 3, 2021 Il difensore, il quale ha vestito anche la maglia del Genoa e del Palermo, sarebbe unmolto cercato dai Bagai. Proprio quest’ultimi vorrebbero con lui cercare la promozione inA grazie alla sua esperienza. TI PUO’ INTERESSARE ANCHE: Infortunio ...

Advertising

FiloBarige993 : RT @NicoSchira: Edoardo #Goldaniga in scadenza col #Sassuolo a giugno: ci pensa il #Monza. Avviati i contatti. #calciomercato - NicoSchira : Edoardo #Goldaniga in scadenza col #Sassuolo a giugno: ci pensa il #Monza. Avviati i contatti. #calciomercato - Ale9ssandra : @lukealb pensa a come si sente Max ogni volta che deve scrivere 'Monza' sui documenti ?? - EleZaniboni : @Tahlequahtail se diventi famosa poi ti invitano al gran premio di monza!! (se vuoi posso essere il tuo +1) pensa in positivo ???????????????? -