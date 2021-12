Il Ministero "deve chiarire" perché nasconde gli atti sulla mancata zona rossa in Val Seriana (Di venerdì 3 dicembre 2021) AGI – Milano, 3 dic. – Il Ministero dell'Interno deve spiegare entro 30 giorni perché non vuole rendere pubblici gli atti sulla base dei quali 400 uomini e donne, tra carabinieri, polizia, guardia di finanza ed esercito, vennero inviati in Val Seriana il 5 marzo 2020 e poi ritirati 3 giorni dopo, determinando così la mancata ‘zona rossa' in anticipo sul lockdown nazionale che potrebbe avere contribuito a fare di questo territorio in provincia di Bergamo uno dei focolai Covid più micidiali al mondo. Lo dice una nuova ordinanza del Consiglio di Stato nell'ambito di un complesso iter di accesso agli atti cominciato un anno e mezzo fa dall'AGI con una richiesta di accesso agli atti al ... Leggi su agi (Di venerdì 3 dicembre 2021) AGI – Milano, 3 dic. – Ildell'Internospiegare entro 30 giorninon vuole rendere pubblici glibase dei quali 400 uomini e donne, tra carabinieri, polizia, guardia di finanza ed esercito, vennero inviati in Valil 5 marzo 2020 e poi ritirati 3 giorni dopo, determinando così la' in anticipo sul lockdown nazionale che potrebbe avere contribuito a fare di questo territorio in provincia di Bergamo uno dei focolai Covid più micidiali al mondo. Lo dice una nuova ordinanza del Consiglio di Stato nell'ambito di un complesso iter di accesso aglicominciato un anno e mezzo fa dall'AGI con una richiesta di accesso aglial ...

marcocappato : 'Mario' subisce da 14 mesi la violenza dell'imposizione, contro la legge, di una condizione di sofferenza insopport… - sulsitodisimone : Il Ministero 'deve chiarire' perché nasconde gli atti sulla mancata zona rossa in Val Seriana - DanieleDann1 : ?? Il #Ministero 'deve chiarire' entro 30 giorni perché nasconde gli atti sulla mancata zona rossa in Val Seriana.… - sono_francesca : RT @Agenzia_Italia: ?? = Esclusiva Agi = Il @Viminale 'deve chiarire' perché nasconde gli atti sulla mancata #zonarossa in #ValSeriana ?? h… - Agenzia_Italia : ?? = Esclusiva Agi = Il @Viminale 'deve chiarire' perché nasconde gli atti sulla mancata #zonarossa in #ValSeriana… -