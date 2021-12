Il Milan corre ai ripari: rossoneri su Milenkovic per sostituire Kjaer, tutti i nomi al vaglio (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Milan è protagonista di una stagione veramente positiva, i rossoneri sono in corsa per la vittoria dello scudetto mentre in Champions League si deciderà tutto negli ultimi 90 minuti. La squadra di Stefano Pioli è reduce dall’entusiasmante successo contro il Genoa, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-3 con la punizione di Ibrahimovic e la doppietta di Messias. Il difensore Kjaer ha riportato un grave infortunio e sarà costretto ad uno stop molto lungo. Per questo motivo il Milan ha intenzione di muoversi sul fronte calciomercato, l’obiettivo è un vecchio pupillo: si tratta del difensore della Fiorentina Milenkovic. Gli altri nomi sono quelli di Caldara, in prestito al Venezia e Luiz Felipe della Lazio. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ilè protagonista di una stagione veramente positiva, isono in corsa per la vittoria dello scudetto mentre in Champions League si deciderà tutto negli ultimi 90 minuti. La squadra di Stefano Pioli è reduce dall’entusiasmante successo contro il Genoa, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-3 con la punizione di Ibrahimovic e la doppietta di Messias. Il difensoreha riportato un grave infortunio e sarà costretto ad uno stop molto lungo. Per questo motivo ilha intenzione di muoversi sul fronte calciomercato, l’obiettivo è un vecchio pupillo: si tratta del difensore della Fiorentina. Gli altrisono quelli di Caldara, in prestito al Venezia e Luiz Felipe della Lazio. L'articolo CalcioWeb.

