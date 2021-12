Il miglior gelato del mondo è ungherese (Di venerdì 3 dicembre 2021) È un cremoso al pistacchio con coulis di lamponi, e lo fa Ádám Fazekas di Budapest: è lui vincitore della Finale Mondiale di gelato Festival World Masters Leggi su vanityfair (Di venerdì 3 dicembre 2021) È un cremoso al pistacchio con coulis di lamponi, e lo fa Ádám Fazekas di Budapest: è lui vincitore della Finale Mondiale diFestival World Masters

Advertising

taniacips : Raga. No. NO. Non attaccate con Capezzone vi prego. Vi prego. Vi rendete conto che lasciarlo perdere è la miglior… - HorecaNewsit : Gelato Festival World Masters: il miglior gelato del mondo è ungherese - burrodiarach1di : RT @seryloveswoo: che voglia immensa di andare al luna park insieme a jin e mangiare tanto tanto gelato mentre discutiamo su quale sia il m… - taeswithyou : RT @seryloveswoo: che voglia immensa di andare al luna park insieme a jin e mangiare tanto tanto gelato mentre discutiamo su quale sia il m… - seryloveswoo : che voglia immensa di andare al luna park insieme a jin e mangiare tanto tanto gelato mentre discutiamo su quale sia il miglior supereroe -