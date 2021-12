Il messaggio potente (e sincero) di Gracia De Torres dopo il parto (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Niente è facile, nulla è impossibile“. Su Instagram Gracia De Torres ha deciso di lanciare un messaggio potente e profondo a pochi giorni dal parto. La modella e influencer spagnola ha, infatti, pubblicato sul suo profilo una serie di scatti che mettono in evidenza i segni che la nascita dei suoi due gemellini hanno lasciato sul suo corpo. Vi raccomandiamo... "È un piccolo miracolo": Francesca Barra parla della sua gravidanza Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la giornalista ha raccontato del dolore che lei e suo marito Claudio Santamaria hanno provato per l'aborto s... “Cinque giorni post parto, cesareo di emergenza e niente, questa sono io. Forse non è la foto più ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Niente è facile, nulla è impossibile“. Su InstagramDeha deciso di lanciare une profondo a pochi giorni dal. La modella e influencer spagnola ha, infatti, pubblicato sul suo profilo una serie di scatti che mettono in evidenza i segni che la nascita dei suoi due gemellini hanno lasciato sul suo corpo. Vi raccomandiamo... "È un piccolo miracolo": Francesca Barra parla della sua gravidanza Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la giornalista ha raccontato del dolore che lei e suo marito Claudio Santamaria hanno provato per l'aborto s... “Cinque giorni post, cesareo di emergenza e niente, questa sono io. Forse non è la foto più ...

Advertising

eccallaa__ : RT @a_l_e_____: 'Giulia è una persona bellissima, con una grande storia alle spalle: ha trasformato le delusioni e le offese subite in un m… - a_l_e_____ : 'Giulia è una persona bellissima, con una grande storia alle spalle: ha trasformato le delusioni e le offese subite… - CiaoKarol : Medjugorje. La Madonna: ‘Dove regna l’amore, il tempo non si conta più..’. Supplica potente per invocarla oggi, 4 d… - rubino7004 : @Vicinziniallu @b_baolo Il mix cazzate + pelata diventa un potente messaggio subliminale - angelofavignan : RT @dragraceit_real: La testimonianza di @enorma_jean nella Giornata Mondiale contro l’AIDS è il più potente e positivo messaggio d’amore c… -