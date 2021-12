Il medico amputa la gamba sbagliata, ma se ne accorge due giorno dopo: per lui solo una multa (Di venerdì 3 dicembre 2021) Una storia incredibile che arriva dall': sbaglia ad amputare la gamba del paziente ma se ne accorge solo due giorni dopo. Un austriaco di 43 anni ha commesso un drammatico errore confondendo gli arti ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Una storia incredibile che arriva dall': sbaglia adre ladel paziente ma se nedue giorni. Un austriaco di 43 anni ha commesso un drammatico errore confondendo gli arti ...

