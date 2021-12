Il Figlio di Tarzan | tutti i dettagli dell’ultimo lavoro di Ficarra e Picone

Leggi su ck12

(Di venerdì 3 dicembre 2021) In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 2021 andrà in onda in televisione, per la prima volta in assoluto, il docufilm prodotto daIldiIlè il racconto dell’incredibile storia dello statistico e blogger Giovanni Cupidi tetraplegico dall’età di 13 anni Il 3 dicembre alle 19.30, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, Rete 4 trasmetterà, per la prima assoluta, il docufilm Ildi. Il, scritto e diretto da Mariagrazia Moncada, è prodotto dalla casa di produzione Tramp Limited died ha come protagonisti Simona Cozza ed…ovviamente, Giovanni Cupidi. —>>> Leggi ...