Il ‘Facebook’ russo passa sotto il controllo di Gazprom (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il colosso russo del gas Gazprom ha acquisito il controllo di VKontakte, la piattaforma social che conta 100 milioni di utenti nel mondo russofono, dopo una serie di mosse orchestrate per far uscire il miliardario Alisher Usmanov dalla proprietà. “Di fatto, entità affiliate a Gazprom sono diventate a tutti gli effetti gli azionisti di maggioranza di VK”, ha commentato a Moscow Times l’analista di Vtb Capital, Vladimir Bespalov. La finanziaria di Usmanov Usm Holdings ha venduto una quota del 45 per cento delle azioni di Mf Techmologies, la holding a cui fa capo il Gruppo VK, alla società assicurativa Sogaz. Fondata da Gazprom, Sogaz conta fra i suoi azionisti diversi alleati di Vladimir Putin. Ora ha acquisito diritti di voto del 25 per cento in VK, che prima si chiamava Mail.ru, da ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il colossodel gasha acquisito ildi VKontakte, la piattaforma social che conta 100 milioni di utenti nel mondofono, dopo una serie di mosse orchestrate per far uscire il miliardario Alisher Usmanov dalla proprietà. “Di fatto, entità affiliate asono diventate a tutti gli effetti gli azionisti di maggioranza di VK”, ha commentato a Moscow Times l’analista di Vtb Capital, Vladimir Bespalov. La finanziaria di Usmanov Usm Holdings ha venduto una quota del 45 per cento delle azioni di Mf Techmologies, la holding a cui fa capo il Gruppo VK, alla società assicurativa Sogaz. Fondata da, Sogaz conta fra i suoi azionisti diversi alleati di Vladimir Putin. Ora ha acquisito diritti di voto del 25 per cento in VK, che prima si chiamava Mail.ru, da ...

