Il dramma di Paola Ferrari | «Mia madre ha cercato di uccidermi tre volte»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 3 dicembre 2021), giornalista di Rai Sport, si è raccontata a Verissimo: dall’adolescenza all’ambito lavorativo, giornalista di Rai Sport, si è raccontata a Verissimo: dalla difficile adolescenza all’ambito lavorativo. Le sue dichiarazioni.PERICOLOSA – «Ho vissuto un incubo. Avevo unacon dei problemi mentali seri: haper ben trediquando ero piccola. Poi, sono riuscita a difendermi e sono scappata via di casa. Ero sola, mio padre era assente e non avevo fratelli che mi proteggessero. È stato un trauma molto difficile da superare. Mi rammarico di non essere riuscita a perdonarla, nonostante lei me lo avesse chiesto. Quando poi mia mamma è venuta a mancare mi sono sentita in colpa. ...