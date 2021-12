Il discorso di fine mandato di Merkel | “Guardate sempre il mondo con gli occhi degli altri anche in futuro” – Video

(Di venerdì 3 dicembre 2021) “Sonostata consapevole che la fiducia è il bene più importante in politica. È tutt’altro che scontato. E per questo ringrazio dal profondo del mio cuore. Vorrei incoraggiarvi a vedere ilcon gliin, cosìper percepire le prospettive a volte scomode e contraddittorie dell’altro, e lavorare per bilanciare gli interessi”. Così la cancelliera tedesca uscente Angelanel suodurante la cerimonia diin Germania. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

"Sono sempre stata consapevole che la fiducia è il bene più importante in politica. È tutt'altro che scontato. E per questo ringrazio dal profondo del mio cuore. Vorrei incoraggiarvi a vedere il mondo ...Così la cancelliera tedesca uscente Angela Merkel nel suo discorso durante la cerimonia di fine mandato in Germania "Egregio presidente federale, egregio presidente del Bundestag, Eccellenze, signore ...