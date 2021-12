Il destino del Macron politico

(Di venerdì 3 dicembre 2021)è prima di tutto un generale fortunato. Scelse bene i tempi di uscita, d’accordo, anche benissimo, aveva una visione e sapeva dirla, però il concorrente principale (Fillon) fu impantanato in ua affaire giudiziario familista che lo rivelò meno idoneo alla carica di quanto si sarebbe potuto pensare; i socialisti si suicidarono con la rinuncia di Hollande, che era il mentore di, preferendo un ometto di sinistra (Hamon) al centrista ex presidente del Consiglio Valls; Mélenchon fece la sua gloriosa corsa a perdere come tutti gli outsider un po’ chavisti; e Marine Le Pen disse delle castronerie sull’euro confermando la sua funzione di revulsivo(e finanziario). Ora in teoria la fortuna didovrebbe garantirgli il trionfo perché con l’entrata in lizza di Zemmour una ...

