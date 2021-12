Il Consiglio di Stato: 'Il medico non può rifiutare di vaccinarsi' (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il personale sanitario "per legge e ancor prima per il giuramento di Ippocrate è tenuto in ogni modo ad adoperarsi per curare i malati, e giammai per creare o aggravare il pericolo di contagio del ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il personale sanitario "per legge e ancor prima per il giuramento di Ippocrate è tenuto in ogni modo ad adoperarsi per curare i malati, e giammai per creare o aggravare il pericolo di contagio del ...

Agenzia_Ansa : Il Consiglio di Stato respinge un ricorso: i medici non possono rifiutare il vaccino Covid. Non aggravare contagi,… - RobertoBurioni : Il diritto alla salute giustamente prevale sugli arzigogoli mentali dei legulei (e delle leguleie). (PS: di legge i… - ilfoglio_it : Per il Consiglio di stato, non vaccinarsi non è solo contrario alla legge ma anche al giuramento di Ippocrate. Una… - nocchi_rita : RT @AlbertoLetizia2: Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso di un medico #novax, sospeso per avere rifiutato il #vaccino, perché prevale… - SimoGBVilla : RT @AlbertoLetizia2: Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso di un medico #novax, sospeso per avere rifiutato il #vaccino, perché prevale… -