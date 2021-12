Il Consiglio di Stato chiede al Viminale di «chiarire» perché «nasconde» gli atti sulla mancata zona rossa in Val Seriana (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nuova ordinanza del Consiglio di Stato in cui viene richiesto al Ministero dell’Interno di spiegare entro i prossimi 30 giorni perché non intende rendere pubblici le ragioni di sicurezza nazionale sulla base delle quali si è deciso di inviare nella Bassa Bergamasca il 5 marzo 2020, per poi richiamarli tre giorni dopo, 400 agenti tra polizia, carabinieri, guardia di finanza ed esercito. In quei tre giorni non venne determinata la zona rossa anticipata rispetto allo scatto del lockdown nazionale a causa del diffondersi dei contagi da Coronavirus. Un ritardo che potrebbe aver contribuito a rendere il territorio della Val Seriana, nella provincia di Bergamo, uno dei primi e più fatali focolai pandemici, in Italia e nel mondo. L’ordinanza del Consiglio ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nuova ordinanza deldiin cui viene richiesto al Ministero dell’Interno di spiegare entro i prossimi 30 giorninon intende rendere pubblici le ragioni di sicurezza nazionalebase delle quali si è deciso di inviare nella Bassa Bergamasca il 5 marzo 2020, per poi richiamarli tre giorni dopo, 400 agenti tra polizia, carabinieri, guardia di finanza ed esercito. In quei tre giorni non venne determinata laanticipata rispetto allo scatto del lockdown nazionale a causa del diffondersi dei contagi da Coronavirus. Un ritardo che potrebbe aver contribuito a rendere il territorio della Val, nella provincia di Bergamo, uno dei primi e più fatali focolai pandemici, in Italia e nel mondo. L’ordinanza del...

RobertoBurioni : Il diritto alla salute giustamente prevale sugli arzigogoli mentali dei legulei (e delle leguleie). (PS: di legge i… - Agenzia_Ansa : Il Consiglio di Stato respinge un ricorso: i medici non possono rifiutare il vaccino Covid. Non aggravare contagi,… - 68Ferrazzi : RT @laltrodiego: Il Consiglio di Stato ha dato trenta giorni di tempo al ministero dell’Interno per spiegare come mai i militari inviati in… - Jb28646333 : @ZioKlint Il green pass per lavorare impone già un obbligo, checché ne dicano la Lega e il Consiglio di Stato. - StrokeFocus : RT @cimomedici: Il Consiglio di Stato ha respinto la #sentenza del #Tar Lazio-Latina che consentiva l’accesso degli #psicologi all’Avviso p… -