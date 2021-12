Il Commissario Montalbano torna senza Luca Zingaretti? (Di venerdì 3 dicembre 2021) Luca Zingaretti La notizia sembra assurda, ma a ben pensarci mica tanto: la Rai sta studiando un modo per continuare l’epopea de Il Commissario Montalbano nonostante la decisione di Luca Zingaretti di lasciare il progetto e dedicarsi ad altro. L’attore e regista, che ha prestato il volto a Salvo Montalbano per oltre vent’anni, raccogliendo un consenso e una popolarità senza paragoni, dopo la morte di Andrea Camilleri e di Alberto Sironi, e dopo lunghe e altalenanti valutazioni, ha dichiarato concluso quel capitolo; l’azienda pubblica, pur di non rinunciare al suo titolo più famoso, vorrebbe andare avanti senza di lui. A darne notizia è stato il direttore di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, che in un’intervista a Tivù ha svelato le ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 3 dicembre 2021)La notizia sembra assurda, ma a ben pensarci mica tanto: la Rai sta studiando un modo per continuare l’epopea de Ilnonostante la decisione didi lasciare il progetto e dedicarsi ad altro. L’attore e regista, che ha prestato il volto a Salvoper oltre vent’anni, raccogliendo un consenso e una popolaritàparagoni, dopo la morte di Andrea Camilleri e di Alberto Sironi, e dopo lunghe e altalenanti valutazioni, ha dichiarato concluso quel capitolo; l’azienda pubblica, pur di non rinunciare al suo titolo più famoso, vorrebbe andare avantidi lui. A darne notizia è stato il direttore di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, che in un’intervista a Tivù ha svelato le ...

