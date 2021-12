“Il colpo di Stato del 1964 | la madre di tutte le fake news”

Advertising

amnestyitalia : #Sudan, sale ad almeno 40 il totale dei manifestanti uccisi dopo il colpo di stato - fratambi : RT @GioMat86: @CineFacts_ #quelliche ha iniziato a morire prima, con la Serie A spezzatino che ha portato a sole due partite la domenica e… - marcelito60 : @janavel7 Una volta tanto che batte un colpo forte e chiaro ??meglio tardi che mai … finora l’unico che ha parlato… - ilSicilia : #Cronca Blitz dei #Carabinieri nel quartiere di Noto, nel Siracusano, dove martedì scorso è stato #ferito con un co… - edizionimulino : RT @CircoloLettori: Luciano Canfora ci parla di: Antifonte oligarca, sdoganatore della schiavitù. A partire da 'Tucidide e il colpo di Stat… -

Ultime Notizie dalla rete : colpo Stato

Adnkronos

L'emergenza dovuta alla pandemia ha fatto superare d'unla contrarietà a utilizzare la ... come insegna l'esperienza, loè costretto a soccorrere nei casi di crisi severe. Fisco . Viene ...... anche secondo De Stefani Cosentino, non si può pensare di "accantonare die totalmente le ... Ultimo tema su cui pone l'attenzione Federauto riguarda il fatto che "l'Italia oggi è l'unicoin ...Il futuro di Arthur, centrocampista classe 1996 della nazionale brasiliana, alla Juventus, sarebbe in bilico: come riportato dal "Corriere dello Sport", il club bianconero, e mister Allegri, non ...In attesa di conoscere l'esito degli esami a cui si è sottoposto Simon Kjaer, guardiamo un po' ai possibili rinforzi in difesa ...