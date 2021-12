Il Censis e il paese folle. Compreso Renatino (Di venerdì 3 dicembre 2021) Quarant’anni fa giusti, 1981, il protagonista ragazzino del film d’esordio di Emir Kusturica ripeteva come un mantra: “Ogni giorno sotto ogni riguardo progredisco sempre di più”, mutuando tecniche di autoipnosi inventate in un’altra Europa e in un altro tempo. Anno 2021, anno secondo della pandemia – e per molti italiani, quasi tre milioni, di regime sanitario – quella frase che Kusturica usava a sberleffo di un regime vero suona come un giudizio di Dio: gli italiani, ogni giorno, regrediscono sempre di più. Un anno fa, il 54esimo rapporto Censis spiegava cupamente che “il sistema-Italia è una ruota quadrata che non gira”, che gli italiani si sentivano “privi di un Churchill a fare da guida nell’ora più buia”. Nel 2019 di poco meglio: eravamo solo vittime di “stress esistenziale, intimo, logorante”. Ora il nuovo rapporto Censis 2021 fa invece il ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 3 dicembre 2021) Quarant’anni fa giusti, 1981, il protagonista ragazzino del film d’esordio di Emir Kusturica ripeteva come un mantra: “Ogni giorno sotto ogni riguardo progredisco sempre di più”, mutuando tecniche di autoipnosi inventate in un’altra Europa e in un altro tempo. Anno 2021, anno secondo della pandemia – e per molti italiani, quasi tre milioni, di regime sanitario – quella frase che Kusturica usava a sberleffo di un regime vero suona come un giudizio di Dio: gli italiani, ogni giorno, regrediscono sempre di più. Un anno fa, il 54esimo rapportospiegava cupamente che “il sistema-Italia è una ruota quadrata che non gira”, che gli italiani si sentivano “privi di un Churchill a fare da guida nell’ora più buia”. Nel 2019 di poco meglio: eravamo solo vittime di “stress esistenziale, intimo, logorante”. Ora il nuovo rapporto2021 fa invece il ...

