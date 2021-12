Il caso Palamara presenta il conto. Ribaltone all’Anm di Palermo. Il gruppo nato dopo lo scandalo domina le elezioni. Reale: “Sì a una rigenerazione etica della magistratura” (Di venerdì 3 dicembre 2021) dopo veleni e scandali, sembra che la magistratura italiana sia davvero pronta a voltare pagina. Questo almeno è quanto emerge dalle elezioni dell’Associazione nazionale magistrati (Anm) dove, nel distretto della Corte d’Appello di Palermo, ha trionfato Articolo 101. Si tratta del gruppo nato dopo il caso degli incontri carbonari orditi dall’ex pubblico ministero Luca Palamara (leggi gli articoli sul caso) e in aperta polemica con il sistema delle correnti delle toghe che da sempre dominano la scena. A scegliere Articolo 101 sono stati ben 103 toghe sulle 323 che hanno partecipato alle elezioni, ossia un magistrato su tre. Sono 101 i voti andati a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 3 dicembre 2021)veleni e scandali, sembra che laitaliana sia davvero pronta a voltare pagina. Questo almeno è quanto emerge dalledell’Associazione nazionale magistrati (Anm) dove, nel distrettoCorte d’Appello di, ha trionfato Articolo 101. Si tratta delildegli incontri carbonari orditi dall’ex pubblico ministero Luca(leggi gli articoli sul) e in aperta polemica con il sistema delle correnti delle toghe che da sempreno la scena. A scegliere Articolo 101 sono stati ben 103 toghe sulle 323 che hanno partecipato alle, ossia un magistrato su tre. Sono 101 i voti andati a ...

